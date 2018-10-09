البرلمان العربي يطلق «وثيقة المرأة» من الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق.

حيث أكد رئيس البرلمان العربي أنه سيتم إطلاق الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي «وثيقة المرأة» من دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها نموذجاً رائداً في تمكين المرأة وبما حققته المرأة من تقدم وتطور ومشاركة فاعلة في جميع القطاعات، وذلك بفضل جهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فضلاً عن نجاح المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات.

كما ناقش الجانبان آلية تطوير العمل البرلماني العربي المشترك في ظل التحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة، مع التأكيد على أهمية مساندة الدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن القضايا المصيرية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومكافحة الإرهاب والتطرف والوقوف في وجه الحملات التي تستهدف حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس البرلمان العربي أهمية تقرير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية الذي يعكف البرلمان العربي على إعداده في مواجهة الحملات التي تستهدف الدول العربية خاصة التي تقف إلى جانب القضايا العربية.

بدوره أعرب رئيس البرلمان العربي، عن شكره وعرفانه على هذه الدعوة لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أهمية التنسيق والتشاور المستمر والمثمر بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي في خدمة القضايا التي يتبناها البرلمان العربي والتي لها علاقة بمكتسبات الدول والشعوب العربية وتتعلق إضافة إلى السياسة بالتعليم والثقافة والصحة والمرأة والطفل والشباب.