حمدان بن زايد يشيد بعمق العلاقات بين الإمارات وأنغولا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا والوفد المرافق.

ورحب سموه بالرئيس الأنغولي وأشاد بعمق علاقات التعاون بين الدولة وأنغولا وأهمية دعمها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وبحث سموه والرئيس الأنغولي إمكانات وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين.

ونوه الرئيس الأنغولي إلى الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أنغولا في ديسمبر الماضي ولقائه عدداً من المسؤولين الأنغوليين.

مؤكداً أن تلك الزيارة حققت النتائج المثمرة والمرجوة منها، والتي جاءت في إطار حرص البلدين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في شتى الميادين، وفتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة عليهما ويرتقي بالعلاقات بينهما إلى مستوى الطموحات.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة. وحضر من الجانب الأنغولي إد ديلترودوس كوستا وزير شؤون الرئاسة، وخوسيه أندرادي دي ليموس سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة.