شرطة رأس الخيمة تناقش نتائج مراكز تقديم الخدمة

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا العاشر، وذلك بحضور أعضاء لجنة القيادة العُليا، وممثلي القطاع الأمني بالإمارة،.

حيث تم طرح مجموعة من المحاور، مثل عرض ومناقشة نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية في الإدارة العامة للعمليات المركزية عن الربع الثالث 2018، وعرض نتائج المبادرات الاستراتيجية في الإدارة العامة للعمليات المركزية عن الربع الثالث 2018، ومناقشة نتائج المورّدين عن النصف الأول 2018.

كما تم الاطلاع على نتائج مراكز تقديم الخدمة عن النصف الأول 2018، واستعراض نتائج الخدمات ذات الأولوية عن النصف الأول 2018، والاطلاع على التحويلات المصرفية ودورها في جرائم المخدرات.

وناشدت لجنة القيادة العليا خلال الاجتماع، بضرورة تطبيق قيمة (العدالة) إحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه.

وذلك بهدف ضمان تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، مثمنةً أهمية تعزيز الشعور بالعدالة والأمان في نفوس أفراد المجتمع، بالاستعداد لأداء الواجب بنزاهة وإخلاص مطلق، دون ممارسة أي نوع من أنواع التحيّز أو التمييز.

وأكد الاجتماع أهمية التميز في العمل والإخلاص في أداء المهام الوظيفية، والتطوع والحفاظ على ممتلكات الدولة، وطرح المبادرات البناءة بما يعزز المواطنة الإيجابية، مثمناً ضرورة التحلّي بقيم وزارة الداخلية، التي تحث على الشفافية والصدق وتشجع على الإبداع والعمل بروح الفريق. رأس الخيمة - البيان