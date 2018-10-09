«صحة دبي» تطلق معايير جديدة لترخيص المنشآت الطبية

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

تطلق هيئة الصحة في دبي قبل نهاية العام الجاري معايير جديدة لترخيص المنشآت الطبية في الإمارة، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز برنامج السياحة الصحية الذي أطلقته الإمارة والمتوقع أن يستقطب 500 ألف سائح صحي بنهاية 2020.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لإدارة التنظيم الصحي في الإمارة في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للتنظيم الصحي: «إن دليل الإرشادات الجديد يتكون من 40 بنداً تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالأبنية الخاصة والمواصفات الفنية.

إضافة إلى معايير عالمية بمستوى الأطباء الذين سيعملون في الإمارة واشتراطات خاصة بشهاداتهم وخبراتهم العملية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع المعايير العالمية». وأوضح أن المعايير ستشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز جراحات اليوم الواحد، والسعة السريرية لافتاً إلى أن الدليل الجديد سيساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في الإمارة.

وأشار إلى أن الهيئة ستساعد المستثمرين على تحديد المناطق المناسبة للخدمات التي ستقدمها المنشأة لافتاً إلى أن هناك مناطق جديدة في دبي تحتاج لبعض المراكز والعيادات أو حتى المستشفى في حين هناك مناطق وصلت إلى مرحلة الإشباع.

ومن جهة أخرى بدأت هيئة الصحة في دبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث بتدريب 67 طبيباً يمثلون مختلف الفروع الطبية ضمن برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية الذي يهدف إلى تأهيل وتوفير المسار التخصصي للأطباء حديثي التخرج والربط بين الدراسة الجامعية الطبية وبين المهن الطبية المتخصصة، وبما يساهم في تهيئة كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة تمارس العمل الطبي وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وأكدت آمنة السويدي، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالإنابة، أهمية برنامج دبي للتخصصات الطبية الذي يعد نظاماً متكاملاً للتدريب الطبي يتمكن من خلاله الطبيب حديث التخرج من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهله ليصبح متخصصاً في فرع من فروع الطب المختلفة مشيرة إلى الاعتمادات الدولية المتعددة التي حصلت عليها تخصصات البرنامج المختلفة سواء من الكليات الملكية في المملكة المتحدة أو المجلس العربي للتخصصات الصحية أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهناك مساع حثيثة من هيئة الصحة بدبي للحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية الأخرى.

منصة

أوضحت آمنة السويدي أن برنامج دبي للتخصصات الطبية يمثل منصة تعليمية متكاملة من التدريب النظري والعملي والبحثي والمعتمد على بنية تدريبية عالية سواء من حيث الكفاءات التدريبية أو من الأدوات والتقنيات التعليمية.