إغلاق 28 منشأة غذائية في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان- أسامة احمد

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 28 منشأة غذائية غير ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة الأنشطة الغذائية، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما تم تحرير 576 مخالفة لمنشآت تعمل في مجال تداول الأغذية وإنذار1931 منشأة، بينما تم تدريب 4219 من العاملين في المنشآت الغذائية ضمن برنامج عجمان للصحة العامة ومنح 285 شهادة للمنشآت التي نجحت في تطبيق افضل الممارسات وفق معايير البرنامج، واستحداث برنامج تدريبي جديد للعاملين في الصالونات النسائية والرجالية يطبق مطلع العام المقبل.

6حملات تفتيش

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ ( البيان)، تم تنفيذ 6 حملات تفتيشية على قطاع الأغذية في عجمان بالإضافة إلى التفتيش الدوري ومتابعة الشكاوى وبغرض اجراءات التراخيص، وشملت الحملات حملة تطبيق المساحات الخارجية والتأكد من تطبيق قانون مكافحة التبغ الاتحادي الخاص بالمقاهي المقدمة لتدخين الشيشة.

وحملة الصالونات الرجالية والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، حملة شهر رمضان الوقائية على المنشآت الغذائية، حملة متابعة تطبيق أسس سلامة الغذاء على المطابخ الشعبية وتجهيزها قبل شهر رمضان الماضي، حملة على المنشآت الخاصة بمراكز التدليك، إضافة إلى حملة على المنشآت الغذائية على منطقة امتداد شارع الكورنيش وذلك على مدار التسعة اشهر الماضية.

وأفاد الحوسني أن الحملات أسفرت عن إغلاق 28 منشأة غذائية غير ملتزم أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة بممارسة نشاط تداول الأغذية وبهدف سلامة وصحة المستهلكين والتأكيد بالتزام جميع أصحاب المطاعم ومحلات بيع الأغذية المختلفة التصنيف بضرورة تقديم وممارسة النشاط وفق افضل الممارسات العلمية الخاصة بسلامة حفظ الأغذية خلال جميع المراحل إلى عملية وصولها إلى المستهلكين بصورة سليمة.

وشدد الحوسني على أهمية تطبيق المعايير الصحية من أجل سلامة الأغذية، مشيرًا بأنه تم مخالفة576 منشأة غذائية وإنذار1931 أخرى خلال نفس الفترة وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وتعديل أوضاعها.

خطة جديدة

وكشف الحوسني عن وجود خطة جديدة للتوسع في برنامج عجمان للصحة العامة بزيادة رقعة البرنامج لتغطية المنشآت الصحية وتدريب العاملين فيها بالإضافة إلى تمديد أوقات التغطية الميدانية لتشمل الفترتين الصباحية والمسائية.

خدمات ذكية

وأفاد الحوسني أن ابرز الخدمات الذكية التي أطلقت في مجال الصحة العامة والبيئة خلال 9 اشهر الماضية، الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات الالكترونية للصحة العامة والبيئة PHE وذلك من خلال تطوير 14 خدمة إلكترونية وفقاً لملاحظات وتوصيات المتعاملين لرفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين على الخدمات المقدمة.

كما تم إطلاق خدمتين الكترونيتين لإدارة الصحة العامة، التصريح الصحي،خدمة اعتماد مركبة، والتي تخدم قطاعاً كبيراً من المتعاملين في الموافقات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة بالصحة العامة واعتماد المركبات الغذائية لضمان مطابقتها للوائح والمتطلبات الصحية.