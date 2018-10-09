الأميرة هيا: «مدينة الخدمات الإنسانية» جاهزة لدعم متضرري الكوارث الطبيعية

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جاهزية المدينة العالمية للخدمات الإنسانية للتحرك وتقديم الدعم الفوري لمتضرري الكوارث الطبيعية.

وذكرت سموها عبر حسابها في موقع «تويتر» أنه «في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت هاييتي أول من أمس اجتمع مجلس إدارة المدينة صباح أمس لاستعراض حجم وطبيعة الاستجابة المطلوبة للحالات الطارئة، كما اطلع المجلس على تقرير حول الوضع الإنساني في كل من بنغلاديش وإندونيسيا.

وأضافت سموها: «قلوبنا مع جميع المتضررين جراء هذه الكوارث الطبيعية، ونؤكد جاهزية المدينة للتحرك وتقديم الدعم الفوري للمتضررين».