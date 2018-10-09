محمد بن زايد: على العرب الاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على الشباب

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن على العرب أن يستثمروا بشكل كبير في الموارد البشرية، وأن يركزوا بشكل خاص على الشباب، الذين يمثلون أمل أوطانهم وأمتهم لاستعادة دورهم الحضاري وضمان مستقبل مشرق لهم، وأضاف سموه أن المستقبل يعتمد على مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

وقال: إن العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا ـ خاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتزايد اهتمام العالم به بشكل كبير ـ إذا ما أردنا بالفعل أن نضمن مستقبلا واعدا ومستداما للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، في مجلسه في قصر البحر في أبوظبي، وفد «تحالف عاصفة الفكر» برئاسة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المشارك في «ندوة تحالف عاصفة الفكر» ـ النسخة السابعة التي نظمها المركز أمس، وتستمر اليوم، بمقره في أبوظبي، تحت عنوان: «المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا».

وتبادل سموه مع أعضاء الوفد، الذي يضم نخبة من المفكرين العرب، أطراف الحديث بشأن المستقبل وضرورة التخطيط والاستعداد له بشكل علمي ومنهجي.

جدير بالذكر أن النسخة السابعة من «ندوة تحالف عاصفة الفكر» بدأت أعمالها وتناولت في نسختها السابعة إحدى أهم القضايا التي ترتبط بمستقبل التنمية في العالم العربي وهي «المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا» بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي تتغلغل بصورة متزايدة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية وباتت تؤثر بصورة أو بأخرى في حياة البشر.

وتسلط الندوة الضوء على موقع العالم العربي في سباق التكنولوجيا الحديثة وطبيعة الجهود المبذولة من قبل الدول العربية للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يسهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة وامتلاك أدواتها من ناحية ومواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.