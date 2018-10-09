عمار النعيمي: بلدية عجمان سطّرت نجاحات متتالية

المصدر: عجمان- وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سطرت على مدار 50 عاماً من عملها الجاد العديد من النجاحات المتتالية، وما زالت تسير بخطوات واثقة وواضحة لتحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها، وتبرهن أنها دائرة مميزة تفوق التوقعات، فاليوم تستحق بجدارة جائزة التميز في إسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال إزاحة سموه الستار عن لوحة الـ 5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط بعد تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حكومة عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة.

والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين في الإمارة.

وقال سموه: «اليوم يتزين مركز سعادة المتعاملين بـ 5 نجوم ليكون المركز الوحيد في الإمارة الذي يحمل هذا الوسام الفخري تثميناً لكل الجهود التي بذلت وتقديراً للكفاءات المواطنة التي سعت لإسعاد الغير، باذلةً كل الطاقات الممكنة لنرى اليوم مركزا مميزا بكل معنى الكلمة».

جولة

وتفقد سموه بعد إزاحة الستار عن لوحة الـ 5 نجوم في مركز سعادة المتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط، سير العمل في كافة الأقسام بالمركز.

واستمع سموه ومعالي الوزيرة والحضور إلى شرح واف حول دور المركز وأهدافه والخدمات المقدمة للمتعاملين، والاهتمام بتسهيل إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل إسعاد المتعاملين، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وخدمات البنية التحتية والعمل على تطوير المركز من حيث المعايير العالمية وتدريب الموظفين على المهارات والعمل على خفض إنجاز المعاملات وغيرها من المعايير.

من جانبه أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الدائرة حصدت نتيجة الجهود المبذولة لإسعاد المتعامل قبل أن يتزين المركز بـ 5 نجوم فكل بسمة نراها على شفاه المتعامل هي وسام فخر ونجمة شرف نعتز بها جميعاً.

من جهتها أكدت معالي عهود الرومي أن النماذج الريادية التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل تركز على تحسين تجربة المتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسلاسة وسرعة وكفاءة.