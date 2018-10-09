استبعاد تأثّر الإمارات بالعاصفة «لبان»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استبعد المركز الوطني للأرصاد تأثر دولة الإمارات بشكل مباشر بالعاصفة المدارية «لبان»، خلال الأيام الـ 4 المقبلة، وقال المركز في بيان له أمس:

«إن نماذج التنبؤات العددية تشير إلى عدم تأثر الدولة بالعاصفة المدارية بشكل مباشر خلال الأيام الأربعة المقبلة»، وفي ما يتعلق بالوضع الحالي للعاصفة، أفاد المركز الوطني بأنها عاصفة مدارية تتشكل في وسط بحر العرب، وموقعها عند خط عرض 12.4 درجة شمالاً وخط طول 62 درجة شرقاً وعلى بعد 990 كيلو متراً جنوب شرق صلالة، وعلى بعد 880 كيلو متراً شرق جزيرة سقطرى.

وتتحرك بسرعة 18 كيلو متراً، وتتراوح سرعة الرياح حول العاصفة المدارية من 70 إلى 80 كيلو متراً تصاحبها سحب ركامية ممطرة.