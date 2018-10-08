تنبيه مهم من قنصلية الدولة في نيويورك بشأن إعصار "مايكل"

المصدر: البيان الالكتروني

نبهت قنصلية الدولة في نيويورك مواطني الإمارات المتواجدين في ولاية فلوريدا من وصول إعصار مايكل إلى المنطقة الساحلية للولاية يوم الأربعاء المقبل.

ودعت القنصلية مواطني الدولة لمتابعة آخر المستجدات على قنوات الطقس المحلية، وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال بـ 911، للمساعدة يرجى التواصل مع القنصلية على 2575-630-646.

وكان المركز الوطني الأميركي للأعاصير قد أكد أن عاصفة متجهة إلى خليج المكسيك تحولت إلى إعصار ومن المرجح أن يزداد قوة قبل أن يصل إلى جنوب الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز أن الاعصار مايكل كان يتجه صوب غرب كوبا تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، وهو ما يجعله اعصارا من الفئة الاولى.

ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال إلى خليج المكسيك، ليكتسب السرعة والحجم ويصل إلى اليابسة في مكان ما على طول ساحل فلوريدا في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وسيتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في أجزاء من كوبا والمكسيك يومي الاثنين والثلاثاء.

وقد أعلن حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت حالة الطوارئ في 26 مقاطعة في الولاية والتي تمتد إلى الغرب على طول ساحل خليج فلوريدا.

وقال سكوت خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد "هذه العاصفة ستكون مهددة للحياة وخطيرة للغاية."

وبعد الوصول إلى اليابسة، يتوقع أن يتحرك الاعصار مايكل إلى الشمال الشرقي عبر جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الأربعاء والخميس.

وفي الشهر الماضي، تضررت المنطقة ذاتها من إعصار فلورنس، الذي خلف عشرات القتلى وتسبب في فيضانات شديدة في ولايتي نورث وساوث كارولينا.