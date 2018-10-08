محمد بن زايد يستقبل الأمين العام للمجلس القومي المصري لرعاية أسر الشهداء

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر.. الدكتور محمد عبدالمنعم عبدالحافظ يوسف الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين في جمهورية مصر العربية الذي قدم للسلام على سموه.. يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد ابوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بأمين عام المجلس القومي المصري لرعاية أسر الشهداء و المصابين وتبادلا الأحاديث الودية حول آليات التعاون وتبادل الخبرات لتوفير أفضل سبل الرعاية لأسر الشهداء وتقديم الخدمات لهم.. مؤكدا أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في وجداننا و تلهم أجيالنا للتمسك بقيم الخير و السلام ونصرة الحق وسيظلون على الدوام مصدر فخر واعتزاز لأهلهم وشعوبهم وأوطانهم.