محمد بن زايد يستقبل وزير المالية النمساوي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر هارتويغ لوغير وزير المالية في جمهورية النمسا الصديقة.

وبحث سموه و الوزير النمساوي علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والنمسا وإمكانات وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا وسبل تنميتها واستعرضا عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.