محمد بن زايد يستقبل رئيس البرلمان العربي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الذي قدم للسلام على سموه ترافقه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه برئيس البرلمان العربي و تبادل الحديث معه حول دور البرلمان في إبراز القضايا التي تهم الشعوب العربية خاصة فيما يتعلق بالتنمية والصحة والتعليم وتحقيق تطلعاتها في النمو والازدهار والعيش بأمن وسلام واستقرار وأهمية تعزيز التضامن العربي في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.