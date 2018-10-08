قرار بشأن تركيب أجهزة إنذار الحريق الكاشفة للدخان في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار سعي الدائرة الدائم إلى تعزيز مستويات أمن السكان وتعزيزا لإجراءات واشتراطات السلامة والاستفادة من آخر التطورات التقنية التي تسهم في حماية الأشخاص والممتلكات، أصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات قرار متعلقاً بتركيب أجهزة إنذار الحريق الكاشفة للدخان.

وأكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، أن القرار سيساهم في ضمان التزام استشاريي المشاريع السكنيـة الجديدة والإضافات قيد الاعتماد أو التنفيذ بإدراج جهاز إنذار الحريق الكاشف للدخان كأحد أهم المتطلبات التخطيطية التي ستأخذها الدائرة في الاعتبار خلال عمليات المراجعة التي بناءً عليها ستصدر اعتماداتها للمشاريع السكنيـة في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى ضرورة الحرص على تركيب أجهزة الوقاية من الحرائق وتحديدا الأجهزة الكاشفة للدخان التي أثبتت فاعليتها في التصدي المبكر لمثل هذه الحوادث، مؤكدا أن البلديات في إطار تطبيقها لهذا القرار ستعمل على ضمان أن جميع تراخيص البناء الجديدة أو الصيانة أو إضافات أو شهادات إنجاز أو شهادات إشغال مبنى أو تسجيل أو توثيق أو تجديد أو تعديل عقد إيجار لن تتم إلا بعد تقديم ما يُفيد بتركيب أجهزة إنذار الحرائق الكاشفة للدخان.

واختتم الأحبابي كلمته بالقول بأن هذا الغطاء التشريعي الجديد سيتم تعزيزه ودعم تطبيقه بالتنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنيين من خلال القيام بحملات التوعية حول أهمية تركيب هذه الأجهزة التي تتوافق مواصفاتها مع متطلبات إدارة الدفاع المدني ولما لها من دور مهم في تجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات.