توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 الثاني عند الساعة 01:20 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:26 .وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:28 الثاني عند الساعة 22:16، والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 27 80 20

دبي 40 28 60 15

الشارقة 41 24 65 15

عجمان 39 28 65 20

أم القيوين 41 25 70 25

رأس الخيمة 39 25 70 40

الفجيرة 37 28 85 35

العين 40 28 50 10

ليوا 41 26 95 10

الرويس 36 26 85 40

السلع 37 25 85 35

دلما 36 30 75 50

طنب الكبرى 35 28 80 45

طنب الصغرى 35 28 80 45

أبو موسى 35 29 80 45