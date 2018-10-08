165 جامعة تعرض برامجها في «نجاح أبوظبي»

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض «نجاح أبوظبي» عن تفاصيل فعّاليات الدورة الثانية عشرة من المعرض الرائد في الدولة للتعليم العالي، والتي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من شركة «إنفورما» للمعارض بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتستهدف الدورة الـ 12 من المعرض طلبة الصفوف الثانوية «10 و11 و12»، وكذلك الطلبة من المراحل الدراسية الإعدادية، وأولياء الأمور من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن المدرسين والعاملين في الحقل الأكاديمي، الذين سيطّلعون على برامج 165 جامعة مختلفة التخصصات، من 20 دولة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مدار الدورات السابقة.

ويخصص المعرض في دورته الجديدة هذا العام7 أجنحة لجامعات عالمية من الولايات المتحدة واليابان وكندا وشمال قبرص ولبنان وماليزيا، بالإضافة إلى مشاركة إسبانيا لأول مرة في المعرض .

مشاركة إسبانية

ويشهد «نجاح أبوظبي 2018» مشاركة إسبانيا للمرة الأولى، حيث تعرض من خلال جناحها أهم البرامج التي تطرحها كبريات الجامعات الإسبانية العريقة على طلبة المدارس وأيضاً الراغبين في استكمال دراستهم العليا، ويضم الجناح 8 جامعات مرموقة منها جامعة كارلوس الثالث مدريد، جامعة سيفيلا، سانتياغو دي كومبوستيلا.