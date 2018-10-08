«بيت الخير» توزّع 500 وجبة للعمال بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

وزعت جمعية «بيت الخير» 500 وجبة طعام جديدة على العمال في إمارة عجمان، استجابة لمبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون المشترك لإسعاد فئة العمال.

وتأتي هذه الوجبات ضمن حملة الجمعية لتوزيع 45 ألف وجبة طعام في الأشهر الثلاثة المقبلة، لتختتم جهودها في عام زايد الخير، في إطار مشروعها الخيري «إطعام الطعام»، الذي يوزع وجبات صحية وغنية بالتنوع الغذائي على الأسر المتعففة والعمال وعابري السبيل.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوجبات في عام زايد 100 ألف وجبة، كحصاد لمشروع «إطعام الطعام» الذي أنفق عام 2017 ما قيمته 4.2 ملايين درهم، حيث تم توزيع 100 ألف وجبة من خلال مركبتي «الطعام للجميع» المجهزة لحفظ الوجبات وتنفيذ عشرات العقائق وتوفير الدعم الغذائي للأسر المتعففة والعمال في أماكن تواجدهم.