«الداخلية» تتابع سير العمل في غرفة العمليات الجديدة بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، سير العمل والخدمات الجديدة التي تقدمها غرفة العمليات الجديدة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة.

حيث اطلع مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، على سير العمل في الغرفة المركزية الجديدة وأحدث التقنيات المستخدمة في تعزيز التواصل مع الجمهور، باستخدام مجموعة من الأنظمة والتقنيات، متفقداً جاهزية القوة لتنفيذ مهامهم، وطرق التعامل مع التقنيات المتطورة المستخدمة في غرفة العمليات الحديثة المبتكرة، المتكاملة والشاملة المزودة بتجهيزات إلكترونية وبرمجيات حديثة.

وأشاد العميد ركن الدكتور علي الطنيجي، بأنظمة عمل غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة الجديدة، التي ساهمت في تحويل إمارة رأس الخيمة، إلى إمارة ذكية تدار من خلال أنظمة وتقنيات حديثة وكاميرات ذات تقنيات عالية.