أمن المعلومات مسؤولية مجتمعية

المصدر: دبي - رامي عايش

أكد عمر الزعابي نائب المدير التنفيذي لجهاز استخبارات الإشارة، أن أمن المعلومات في الدولة (الأمن السيبراني) مسؤولية الجميع، وليست مقتصرة على شخص معين أو جهة محددة في الدولة، خصوصاً في ظل انتشار التقنيات الحديثة واستخدامها من قبل الجميع، ووصولها إلى كل بيت، في وقت أشار فيه إلى أن الدراسات المختصة تتوقع أن تصل قيمة الخسائر العالمية الناجمة عن الهجمات على الأمن السيبراني في 2021 إلى نحو 6 تريليونات دولار في العالم.

الأمن السيبراني

جاء ذلك في تصريح له لـ«البيان» على هامش فعاليات اليوم الأول من الدورة الخامسة لمسابقة «المغامرة الإلكترونية» بمشاركة 60 متسابقاً، والتي ينظمها سنوياً جهاز استخبارات الإشارة، بهدف التعرف إلى المواهب المتميزة في مجال أمن المعلومات (الأمن السيبراني).

وبحسب عمر الزعابي فإن هذه المسابقة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية الأمن الإلكتروني، وإشراكهم في التصدي للهجمات المحتملة من أي شخص غير مصرح له بالوصول إلى المعلومات الأمنية الخاصة بالدولة، خصوصاً في ظل انتشار التقنيات وتواجدها في كل بيت ولدى كل شخص.

وشدد على ضرورة فهم مخاطر الهجمات على المعلومات الخاصة الدولة، والأفراد، داعيا الجميع إلى الانتباه لهذه المخاطر، والتصدي لها، تجنبا للوقوع في فخ الأشخاص غير المصرح لهم في «تخزين ونقل وحماية هذه المعلومات».

وأكد الزعابي أن مبادرة «المغامرة الإلكترونية» تشكّل تجسيداً عملياً لأهداف السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدولة الإمارات الرامية لضمان ريادة الدولة واستدامة النمو والازدهار فيها وصيانة مكتسباتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

المحترفون

في شأن متصل، كشف راشد الغافري مدير عام الجهاز لـ«البيان» أن مسابقة المغامرة الإلكترونية لن تقتصر في الدورات المقبلة على طلبة المدارس والجامعات كما هو الآن وفي السنوات الماضية، وإنما سيتم إدخال فئة جديدة لها وهي فئة «المحترفون» لتوسيع نطاق الفائدة من المغامرة، في وقت كشف فيه أيضا أن مكان تنظيم المسابقة سيختلف كذلك، بحيث ستكون ابتداء من الدورة المقبلة «قريبة من كل بيت ولي أمر»، من أجل استقطاب اكبر عدد ممكن من المشتركين، وسد باب الذريعة أمام أولياء الأمور الذين قد يتعذرون من ضيق الوقت أو البعد عن مكان انعقاد المسابقة، خصوصا وأنها عقدت في الدورات الأربع الماضية في أبوظبي، وفي دبي هذا العام.

المميزون

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، التي افتتحت بحضور راشد الغافري، مدير عام الجهاز، تم تكريم الفائزين بالمسابقة المخصصة لطلاب المدارس.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام في تحدي المدارس، حل في الصدارة فريق كافة أعضائه من الطالبات وهن آمنة سالم الظهوري وشهد فارس وقرة العين زينب من فريق «دي إي أس» DES اللواتي فزن بالمركز الأول، أما المركز الثاني فكان لأحمد الشرهان النعيمي ومنصور البادي ومحمد أحمد دسوقي عبد الواحد من فريق «تل نت» Telnet، وفي المركز الثالث جاء محمد المزروعي وعلي أحمد الهاشمي وأحمد الزعابي من فريق «راس» RAS. والجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان غداً عن أسماء الفائزين في مسابقة «التمرين السيبراني» لطلبة الجامعات.

فعاليات

وكانت فعاليات اليوم الأول بدأت بسلسلة من الأنشطة التفاعلية للطلاب والمشاركين، تلتها مسابقة المغامرة الإلكترونية لطلبة المدارس بمشاركة 20 فريقاً، يضم كل فريق منها 3 متسابقين. وخاض المتسابقون تحديات متنوعة على نسق المسابقة العالمية «الاستحواذ على العلم»، والتي تتبع آلية التغلب على التحديات وتحصيل أكبر قدر ممكن من النقاط.

كوادر

يُشار إلى أن جهاز استخبارات الإشارة ينظم «مسابقة المغامرة الإلكترونية» للسنة الخامسة على التوالي، بهدف تخريج كوادر مؤهلة، لتكون بمثابة خط الدفاع الرقمي الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد الهجمات والقرصنة الإلكترونية.