تعاون بين «دبي القضائي» وجمعية مستشاري الشركات القانونيين

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي، عن إبرام اتفاقية تعاون مع جمعية مستشاري الشركات القانونيين، وهي جمعية مهنية عالمية، يزيد عدد أعضائها على 43 ألف شخص من المحامين في 85 دولة، وتهدف الاتفاقية إلى الترويج لمهام الطرفين، وإبراز رؤيتهما وأهدافهما. باعتبارهما مؤسستين تعملان في خدمة القانون، ويضطّلع معهد دبي القضائي بمهام الإعداد والتأهيل لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة للالتحاق بالسلطة القضائية، كما يقع على عاتق المعهد تنظيم وتقديم برامج التدريب والتطوير للعاملين بالعمل القضائي وأعوانهم كافة.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعلومات والأفكار والتعاون لتسهيل الاستفادة المتبادلة من الخدمات والمكتبات، وتوفير القاعات لأغراض الفعاليات والأنشطة المشتركة.

وكان القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي وقع الاتفاقية مع جيم ميركلنغر رئيس معهد الاعتماد التابع لجمعية مستشاري الشركات القانونيين في معهد دبي القضائي.