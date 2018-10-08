«كهرباء دبي» ترسي عقود 990 محول توزيع جافاً

المصدر: دبي-البيان

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي، عقود تصميم وتصنيع واختبار وتوريد 990 محول توزيع جافاً، وبقدرة 11 / 0.4 كيلوفولت، 1500 كيلوفولت أمبير، و1000 كيلو فولت أمبير، مع عدادات ذكية جهد منخفض، على عدد من المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وتبلغ تكلفة العقود نحو 93 مليون درهم. وستسهم هذه المحولات في زيادة قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة توزيع الكهرباء في إمارة دبي، بما يضمن إمدادات مستمرة ومستقرة من الطاقة الكهربائية لمتعاملي الهيئة. ويتوقع الانتهاء من توريد المحولات في شهر يوليو عام 2019.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تمضي الهيئة قُدُماً في تنفيذ مشاريعها التطويرية الحيوية، حيث تتماشى رؤيتها مع الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي على النحو المنصوص عليه في رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2021، وأهداف مبادرة دبي الذكية».

وأضاف: «حققنا إنجازات كبيرة، وتميزنا بالكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى لاستثمارات البنى التحتية، وتشغيل الشبكات الذكية. ونركز في كل عملياتنا على التوافرية، والكفاءة في كل ما نقدمه من خدمات الكهرباء والمياه».