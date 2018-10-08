منصور بن زايد يشهد تخريج 133 طالباً في «أكاديمية ربدان»

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة «أكاديمية ربدان» المختصة بالأمن والدفاع والسلامة والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات بأبوظبي.

ضمت الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية 133 طالباً وطالبة من أبناء الدولة، في درجات البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التالية: برنامج الإدارة المتكاملة للطوارئ، برنامج إدارة استمرارية الأعمال، برنامج إدارة مراكز الشرطة الشاملة وبرنامج مسرح الجريمة.

الحضور

حضر مراسم حفل التخريج معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وسعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان.

5 سنوات

وأكد الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس الأكاديمية خلال الكلمة الافتتاحية، أن الأكاديمية تحتفل بثمرة مسيرة 5 سنوات من العمل الجاد والتعاون بين طلاب الأكاديمية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأوضح أن الأكاديمية تعد نموذجا منفردا على مستوى العالم في جمعها قطاع الدفاع والأمن والسلامة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت إطار منظومة تدريبية وعقيدة وطنية مشتركة.

وقال: إن الأكاديمية تهدف إلى أن تكون رافدا أساسيا لقيادات المستقبل ومركزا وطنيا متميزا لتأهيل وتطوير الكوادر على أساس من المنهجية العلمية.

وأضاف أن أكاديمية ربدان وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأخذ على عاتقها استحداث منهج ريادي خاص بالتعليم والتدريب يهدف إلى تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة. وقدم العيان شكره لوزارة الدفاع والقوات المسلحة ولوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمجلس الأعلى للأمن الوطني لدعمهم المستمر لأكاديمية ربدان.

مكافحة الإرهاب

وكشف الدكتور فيصل عبيد العيان لـ«البيان»، أنه تم طرح برنامج في الأمن الوطني حول تخصص مكافحة الإرهاب، وبرنامج حول الأمن الإلكتروني بالإضافة إلى ذلك أمن المنافذ والحدود، كما أضفنا برنامج ماجستير في التحليل الاستخباراتي، وسوف يتم في المستقبل إضافة برامج تتعلق بالتحليل العسكري والتحليل الاستراتيجي.

وأكد أنه تم إطلاق اسم «دفعة عام زايد» على الدفعة الأولى لطلبة الأكاديمية، حيث تم تخريج 133 طالباً من مختلف المؤسسات الحكومية، مشيراً الى اجتياز الطلاب برنامج الدبلوم والبكالوريوس في برنامج مسرح الجريمة، وبرنامج الإدارة المتكاملة للطوارئ، وإدارة استمرارية الأعمال، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وقال: نسعى لتطوير برامج جديدة، مشيراً إلى أن «الأكاديمية متفردة على مستوى العالم في مجال الدفاع والأمن والسلامة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».

نقلة نوعية

وأكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن إنشاء أكاديمية ربدان يمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، حيث تدعم تنسيق الجهود وتوحيد المعايير من خلال تعزيز التعليم والتدريب المشترك بين المؤسسات والأفراد في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، ما يعزز ويدعم الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكفاءة واقتدار.. كما تعتبر أكاديمية ربدان شريكاً استراتيجياً مهماً للدفاع المدني بوزارة الداخلية في مجال التعليم والتدريب ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة.

وقالت الدكتورة نجوى محمد الحوسني الأستاذة الجامعية في كلية التربية بجامعة الإمارات، إن أكاديمية ربدان صرح تعليمي واعد يجسد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة في تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.