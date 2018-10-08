4600 مستفيد من مساعدات «دار البر»

المصدر: أم القيوين - البيان

قدمت لجنة «الأسر المتعففة» في أم القيوين، التابعة لجمعية دار البر، مساعدات إنسانية لـ 4600 حالة، من المواطنين وجنسيات عديدة من المقيمين على أرض الدولة، في الإمارة وغيرها من الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2018 (عام زايد)، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 10 ملايين و501 ألف و769 درهماً.

وقال علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر، إن حصاد المساعدات الإنسانية اشتمل على المساعدات التعليمية لـ 203 طلاب وطالبات، من غير القادرين على سداد قيمة رسومهم الدراسية، بتكلفة مليونين و158 ألفاً و238 درهماً، والمساعدات الطبية لـ 45 مريضاً، بقيمة 598 ألفاً و859 درهماً، والمساعدات المقطوعة لـ 580 حالة متعففة بتكلفة 3 ملايين و948 ألفاً و474 درهماً، وصيانة 40 منزلاً للمواطنين، من ذوي الدخل المحدود، بمليون و144 ألفاً و918 درهماً

وأوضح العاصي أن قائمة المساعدات الخيرية المجتمعية للجنة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ضمت المساعدات الموجهة لشريحة الأيتام، واستفاد منها 7 أيتام، من الذكور والإناث، بتكلفة 8 آلاف و300 درهم، والمساعدات المخصصة لأصحاب الهمم، 11 مستفيداً، بقيمة 10 آلاف درهم، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لـ 54 منزلاً للأسر من ذوى الدخل المحدود، بـ 353 ألفاً و100 درهم، بجانب مشروع تزويد 71 منزلاً بأجهزة إلكترونية، بـ 595 ألفاً و364 درهماً.

وأضاف العاصي أن مساعدات اللجنة شملت أيضاً تأثيث 22 منزلاً، بقيمة 244 ألفاً و162 درهماً، وتقديم أغذية لـ 237 حالة، بـ 266 ألفاً و410 دراهم، ومشروع «كسوة العيد»، استفاد منه 270 طفلاً، بقيمة 128 ألفاً و700 درهم.