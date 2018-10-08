راشد بن حميد: جهود متواصلة لإنجاح التوازن في التركيبة السكانية

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة التوجيهية للتركيبة السكانية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، أن كافة الدوائر والمؤسسات في إمارة عجمان تعمل بشكل متناغم مع التوجّهات الاتحادية لإنجاح السياسات الهادفة لتحقيق التوازن المنشود في التركيبة السكانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للتركيبة السكانية بعجمان والتي تضم كلاً من اللواء الشيخ سلطان عبدالله النعيمي القائد لعام لشرطة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية بعجمان.

وناقش أعضاء اللجنة عدداً من المحاور الهامة من ضمنها ملخص محور التركيبة السكانية الذي تم عرضه ومناقشته في الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان، وتكامل أدوار اللجان المعنية بالتركيبة السكانية، وخطة دراسة الأنشطة الهامشية وعداد التركيبة السكانية.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع أن الجميع يعمل لتحقيق هدف واضح، مبيناً أن الحكومة أوكلت للجنة التوجيهية مهام مراجعة التقارير الدورية المرفوعة من اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية بعجمان، ومراجعة المقترحات والتوصيات وإصدار ما يلزم من توجيهات بهذا الخصوص.

وبيّن الدكتور سعيد المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان، أن المجلس يحرص دائماً على تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي ومواءمة استراتيجية الإمارة مع استراتيجية التركيبة السكانية الوطنية، كما أن المجلس يطلع بشكل دوري على المؤشرات السكانية.

من جهتها قالت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز الإحصاء والتنافسية بعجمان، إن المركز يشرف على عمليات جمع المعلومات والبينات المتعلقة بالتركيبة السكانية، وتحضير الدراسات والتحليلات ذات الصلة والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة والمنتديات لضمان مواكبة التطور السريع في العلوم البشرية.