تحويل 10 % من مركبات «مواصلات عجمان» إلى صديقة للبيئة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عن تحويل 10% من أسطول مركباتها إلى مركبات صديقة للبيئة خلال العام المقبل وذلك لتعزيز دور المؤسسة في الحفاظ على صحة وسلامة البيئة، وضمن رؤية واستراتيجية عجمان 2021 لتعزيز قطاع النقل العام ومساهمته في إحداث التنمية الشاملة ومواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة.

تعزيز

وقال المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة المواصلات العامة: «بلغ عدد المركبات الصديقة للبيئة العاملة في أسطول المؤسسة 165 مركبة، وذلك بهدف تعزيز دور المؤسسة في المشاركة في عملية حماية وصون البيئة وتوفير خدمات النقل النظيفة».

وذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص واهتمام المؤسسة بالبيئة وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والرؤية العامة لعجمان 2021 لتحقيق نقل آمن ومستدام لجميع المناطق السكنية.

وكشف عن توجه المؤسسة خلال العام المقبل لتحويل جميع محطات انتظار الحافلات إلى صديقة للبيئة، حيث ستعمل بالطاقة الشمسية، كما أن الإعلانات التي توضع على المحطات يتم صناعتها من مواد صديقة للبيئة.

وأوضح أن المؤسسة شرعت بوضع دراسة شاملة لمحطات الانتظار بمواصفات عالمية من أجل راحة الركاب وهي محطات مكيفة وبها مقاعد مريحة للجمهور، كما تنفذ المؤسسة خارطة طريق للتوسع في شبكة خطوط النقل العام في عجمان وذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.