«معاشات أبوظبي»: 88 ألفاً مؤمن عليهم حتى يوليو

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

كشفت آخر إحصائيات صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حتى يوليو الماضي أن عدد المؤمن عليهم في التقرير نصف السنوي من العام الجاري بلغ 88,038 ألفاً من الذكور والإناث، مقارنة بعدد المسجلين عام 2017 حيث بلغ عددهم 86,314 ألفاً، وأشارت الإحصائيات إلى أن القطاع الحكومي يشكل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة والمسجلة لدى الصندوق إذ يبلغ عددهم 58,164 ألفاً، الأمر الذي يعكس زيادة التغطية التأمينية للمواطنين في الإمارة، مما يوفر لهم الحياة الكريمة واستدامة مالية بعد التقاعد.

نسب

وبينت إحصائيات الصندوق أن نسبة المتقاعدين المنتسبين للصندوق قد بلغت 10,552 من الذكور والإناث، وأشار التقرير إلى أن مجموع جهات العمل التابعة للصندوق بلغت حوالي 1,169 منها جهات عمل حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما كشف التقرير أن أعداد المستحقين في الصندوق 9,405 آلاف مستحق وفقاً لقانون رقم (2) لسنة 2000 هو كل شخص من أفراد العائلة يتقرر له نصيب في المعاش التقاعدي بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ويتقاضى المستحق نصيبه في المعاش سواء كان مواطناً أو غير مواطن.

استدامة مالية

وقال خلف الحمادي، المدير العام لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي: نتوقع زيادة في أعداد المنتسبين للصندوق، حيث نعمل على إجراء دراسة كل ثلاث سنوات، وبحسب آخر الدراسات التي تم إجراؤها عام 2017 لدينا توقعات بزيادة بالأعداد المستقبلية للمنتسبين للصندوق.

وأكد الحمادي حرص الصندوق على توطيد العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال الخدمات الرقمية وتبادل الخبرات والبحث عن سبل التعاون معهم، والسير على ما تضعه الحكومة الرشيدة من خطط مستقبلية تجعل صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي من الجهات الريادية في تقديم خدمات أكثر مرونة للمتعاملين.

خدمات ذكية

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قد أطلق العام الماضي النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي»، حيث تتمتع النسخة الجديدة بالعديد من المميزات وتقدم باقة من الخدمات الذكية الجديدة من أهمها: إصدار بطاقة متقاعد أو مستحق إلكترونية، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر الإلكترونية، كما يستطيع المتعاملون متابعة حالة معاملاتهم لدى الصندوق، واستعراض التاريخ الوظيفي بالإضافة إلى استعراض كافة الدفعات المالية الخاصة بالاشتراكات الشهرية أو مبالغ ضم الخدمة، .