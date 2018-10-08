حملة لرصد المركبات المهجورة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنطلق اليوم الحملة الميدانية الضبطية للمركبات المهجورة في إمارة رأس الخيمة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، والتي تأتي بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن هذا المنطلق نظم فريق الدوريات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة ميدانية توعوية لرصد أماكن تواجد المركبات المهجورة التي تشوه المنظر العام ضمن المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، وعدد من الجهات ذات الاهتمام المشترك.

وهدفت الحملة وفقاً لما صرح به النقيب راشد بلهون رئيس الفريق إلى توجيه الإرشاد والتنويه لأفراد المجتمع وبعض المنشآت مثل أصحاب الكراجات والعاملين فيه بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات والنصائح لتحقيق السلامة وعدم التهاون بترك تلك المركبات المهجورة في الطرق العامة وبين الأحياء السكنية وفي مختلف الميادين العامة، مما يشوه المنظر العام للإمارة.