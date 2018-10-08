هزاع بن زايد: قائد فذ وقف جنباً إلى جنب مع زايد في بناء الدولة

المصدر: دبي - البيان

استذكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في ذكرى وفاته الـ28، التي صادفت أمس.

وقال سموه في تدوينة وضعها على صورة جمعت المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالشيخ راشد بن سعيد عبر حسابه في تويتر: «في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نستذكر قائداً فذاً وقف جنباً إلى جنب الشيخ زايد في رحلة بناء الدولة ووضع أسس التنمية والنهضة.. مسيرة مضيئة رفع مشاعلها الآباء وواصلها الأبناء بكل ثقة ونجاح فكانت تجربة دولة الإمارات التي نفاخر بها العالم».