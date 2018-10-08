المنخفض المداري يتحرك نحو السواحل العمانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الوضع الحالي للمنخفض المداري في بحر العرب يشير إلى استمرار تشكله وتحركه باتجاه الشمال الغربي نحو السواحل العمانية، ومن المتوقع تطوره إلى عاصفة مدارية خلال الـ 24 ساعة المقبلة «اليوم».

حركة

وأشار المركز إلى أن المنخفض المداري يتحرك عند خط عرض 12 درجة شمالاً، وخط طول 65.4 درجة شرقاً على بعد 1340 كيلومتراً جنوب شرق صلالة، ويتحرك بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة وتتراوح سرعة الرياح حول مركز المنخفض من 40 إلى 55 كيلومتراً في الساعة وتصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وفيما يخص التأثير المتوقع على الدولة أشار المركز إلى أن نماذج التنبؤات العددية تظهر بعدم تأثر دولة الإمارات حتى الآن بالحالة المدارية بشكل مباشر خلال الـ 5 أيام المقبلة، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ويناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الإشاعات حول هذه الحالة.

سحب

ومن جهتها، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية بأن السحب المصاحبة للمنخفض تبعد حالياً عن سواحل السلطنة بنحو 428 كيلومتراً فيما يبعد مركز المنخفض حوالي 1360 كيلومتراً من صلالة وسرعة الرياح حول المركز تبلغ من 17 إلى 27 عقدة.

ومن جهة أخرى استمر الطقس يوم أمس صحواً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، واستمرار الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة والتي عملت على تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً في بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة.

توقعات

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.