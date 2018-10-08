حميد النعيمي: الجميع سواسية أمام القانون

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على خطط وبرامج واستراتيجية وأعمال وأهداف وإنجازات وزارة تنمية المجتمع، التي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية ومتابعة إطلاق مبادرات جديدة وشاملة تخدم أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، ومنها أصحاب الهمم للاندماج بالمجتمع وتقديم خدمات خاصة لهم.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال استقباله معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والوفد المرافق لها أن دولة الإمارات تعد من الدول التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع ولا فرق بين شخص وآخر، وأن الجميع أمام القانون سواسية، ونحن هنا جنود لخدمة الوطن، داعيا سموه إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفان في خدمة الإمارات والعمل من أجل تأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين على المشاركة في بناء الوطن من خلال ابتكارات وأفكار ومقترحات يستفيد منها الجميع.

وقال سموه إن الفضل في ذلك يرجع للمبادئ الإسلامية والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث تعد الإمارات نموذجا ومثالا للتعايش كما أنها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

اهتمام

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة الاهتمام بفئة أصحاب الهمم والأسرة الإماراتية والتركيز على تقديم خدمات متكاملة وشاملة لبناء وتنمية الوطن وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ما تقدمه لهم من خدمات ودعم ومساندة لتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم.

وقال سموه إن على وزارة تنمية المجتمع دورا كبيرا تؤديه خلال المرحلة المقبلة من حيث توفير المناخ الاجتماعي للأسرة الإماراتية والوقوف على احتياجاتها والبحث عن مخرجات تساعد على مشاركتها في الحياة اليومية لنهضة الوطن.

واستمع سموه والحضور من معالي حصة بو حميد إلى شرح حول الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة.

واستعرضت الوزيرة إنجازات الوزارة في الإمارة من خلال مركز التنمية الاجتماعية بعجمان التابع للوزارة.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة والمهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.

مشاريع

عرضت معالي حصة بوحميد خلال اللقاء المشاريع المستقبلية في عجمان ومنها إطلاق المرحلة الثانية من المدارس المجتمعية في مدرسة الزوراء بإمارة عجمان في العاشر من أكتوبر الجاري بعد أن تم إطلاقها في المرحلة الأولية في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى الاجتماعات السنوية لحكـومة دولة الإمارات في شهر نوفمبر القادم والمجلس التنفيذي في إمارة عجمان ومؤسساتها المحلية أعضاء في اللجنة التنفيذية لأكثر من محور يتعلق بوزارة تنمية المجتمع.