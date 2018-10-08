حامد بن زايد: رحلة تميز جامعة خليفة مستمرة

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حفل تخريج دفعة طلبة الجامعة للعام 2018 والتي شملت 420 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن جامعة خليفة وبفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبوأت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال برامجها الأكاديمية المتميزة وبرنامج الأبحاث المتطور الذي تطبقه، منوهاً سموه بأن رحلة التميز وتحقيق الإنجازات للجامعة مستمرة للوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد عضو اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس هيئة الطاقة وأعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والدكتورة مها تيسير بركات مستشار أول - شركة مبادلة، وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لخدمات الطيران والهندسة شركة مبادلة، والمهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، وعبد المنعم الكندي مدير إدارة التنقيب والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك، وعبد العزيز الهاجري مدير إدارة التنقيب والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إضافة إلى الخريجين وعائلاتهم.

وتضمن الحفل تخريج 27 طالباً وطالبة بدرجة الدكتوراه، بينما حصل 135 طالباً وطالبة على درجة الماجستير إضافة إلى تخريج 258 طالباً وطالبة بدرجة البكالوريوس في برامج الهندسة والعلوم.

وسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الشهادات للخريجين وهنأهم بالنجاح والتخرج في الجامعة بكل اقتدار وتفوق، متمنياً لهم مواصلة بذل الجهد في التحصيل العلمي وتعزيز المكتسبات المعرفية بالمزيد من الأبحاث والاطلاع على الدراسات المتقدمة كل في مجاله.

كلمة

من جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة في كلمته خلال الحفل، إن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً لولا وجود رؤية حكيمة لقيادة رشيدة وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تتشرف جامعتنا الرائدة بحمل اسمه كما أنها أيضاً تتشرف بالمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما له من مساهمات كبيرة في مجال تحقيق قفزات نوعية في قطاع التعليم والبحوث في الدولة بشكل عام وإنشاء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بشكل خاص.

وأضاف أن الجامعة تشهد عدداً من المحطات المهمة في تاريخها فبعد الإعلان عن الاندماج في فبراير من العام الماضي أصبحت الآن تضم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والمعهد البترولي، مشيراً إلى أن الجامعة الجديدة عززت رصيد المؤسسات المدموجة بالمزيد من الإنجازات الأكاديمية والعلمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى جامعات الدولة للعام الثالث على التوالي والمركز الثاني على مستوى جامعات العالم العربي في تصنيف التايمز للجامعات العالمية كما احتلت المركز الـ 32 آسيوياً في التصنيف نفسه، بينما حققت المركز الـ 315 عالمياً وفقاً لتصنيف الـ QS للجامعات العالمية.

وأشار إلى أن من المنعطفات المهمة في مسيرة الجامعة هو تأسيس أول كلية للطب والعلوم الصحية في مدينة أبوظبي، حيث ستبدأ عملها في سبتمبر من العام الأكاديمي المقبل وذلك بهدف ملء الفجوة في الطلب المتنامي على الأطباء في الدولة والبدء ببرنامج تعليمي وبحثي على غرار النموذج الأميركي لتعزيز قطاع التعليم العالي في مجال الطب والعلوم الصحية.

كلمة وشعار

ألقى الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان خريج برنامج الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة كلمة الخريجين شكر خلالها الجامعة على كل ما قدمته لهم من علوم ومعارف كما توجه بالشكر لكل الأهالي الحاضرين وزملائه الخريجين متمنياً لهم كل التوفيق في مسيرتهم.

وعلى هامش حفل التخرج تم الإعلان رسمياً عن إطلاق الشعار الجديد لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث تسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان من الطالب أحمد خالد أحمد الحوسني خريج بكالوريوس العلوم في الهندسة المكيانيكية مجسم شعار الجامعة الجديد والذي قام بتصنيعه باستخدام تقنيات مبتكرة تعتمد على الطاقة النظيفة.