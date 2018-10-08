إتاحة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر التطبيقات الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

استكملت وزارة الداخلية إطلاق خدمتها الذكية «مركز الشرطة في هاتفك» عبر كافة المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات بعد أن تم إدراج الخدمة لتتيح لحاملي الهواتف التي تستخدم (iOS) من تحديث التطبيق والاستفادة من الخدمة، بعد أن أطلقتها الوزارة مطلع أكتوبر الحالي عبر متاجر الهواتف التي تستخدم نظام (Android).

وفي السياق قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي: إن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تعد طفرة تقنية وخطوة في مجال استثمار التقنيات الصاعدة خدمة للمجتمع، مشيراً إلى أن بالإمكان الآن تقديم البلاغات وغيرها من خدمات مراكز الشرطة عبر الهاتف بدون العودة للمراكز ومن بوابة تطبيق وزارة الداخلية.

سباقة

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الذي أعلن استكمال إطلاق الخدمة وعبر حسابه على تويتر، أن الإمارات سباقة عالمياً خاصة في مجالات استخدام واستثمار التقنيات الحديثة في تقديم خدمات شرطية وفق أعلى المعايير تعمل على التسهيل على المتعاملين وتعزيز رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وجدد الدعوة للجمهور بالمشاركة بآرائهم ومقترحاتكم بعد هذا الإطلاق ليتم الاستفادة من هذه المقترحات والتغذية الراجعة في سبيل تطوير الخدمة والوصول بها إلى الأهداف التي رسمت من أجلها، وصولاً إلى تسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

وكان معالي الفريق ضاحي خلفان قد كشف وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على أن عدد المستخدمين الحاليين لتطبيق وزارة الداخلية الذكي الذين حدثوا التطبيق في فترة إطلاق خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» تجاوز الـ 193 ألف شخص ثم ارتفع إلى 220 ألفاً حتى نهاية 4 أكتوبر، ومن المؤكد تضاعف الأرقام بعد إدراج الخدمة في كافة التطبيقات الآن.

تواصل

وبإمكان الآن كافة مستخدمي تطبيقها الذكي (MOI-UAE) من التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز، وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

مليون و581 ألف

من ناحيته أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ورئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الخدمات لديها وفق استراتيجية استشراف المستقبل واستثمار وسائل الابتكار تحقيقاً لرؤية القيادة الشرطية، مشيراً إلى أن مسيرة التحديث مستمرة وستعلن الوزارة عن عدد كبير من مشاريعها المستقبلية على هامش معرض جيتكس 2018.

وكشف الحارثي على أن الأرقام تتحدث على صعيد مثل هذه الخدمات ومدى فاعليتها وجودتها، حيث إن مليوناً و581 ألفاً و170 شخصاً قد نزلوا تطبيق الوزارة منذ إطلاقه، من بينهم ألفان و702 شخص حملوا التطبيق من متاجر بلاي ستور (الأندرويد فقط) بعد إطلاق الخدمة في أول 4 أيام من شهر أكتوبر ليستفيدوا من الخدمات الشاملة المقدمة، ما يشير وبشكل واضح إلى تفاعل الجمهور مع الخدمات التي تقدم إضافة حقيقة ومتكاملة لهم، لافتاً إلى أن الوزارة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والإبداع وتعمل على تطبيق وتبني مناهج وخطط مبتكرة تستند إلى استشراف المستقبل واستثمار التقنيات الصاعدة التي تعد من أهم مفاتيح التطور والتقدم ونهضة الأمم والسبيل الوحيد نحو رفد الدولة بأحد أهم مقومات الازدهار والتقدم.

خطوات

وأكد العميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، بأننا لمسنا تفاعلاً من الجمهور بمجرد إطلاق الخدمة على تطبيق وزارة الداخلية، وقد بدأ الجمهور باستخدام الخدمة بصورة ميسرة، وتقوم الدوائر والإدارات الشرطية بالتعامل باحترافية مع هذه الطلبات.

وأشار إلى أن التفاعل ونجاح الخدمة في مرحلتها الأولى يدفعنا إلى مزيد من التطوير والتقدم استناداً إلى الخطط الموضوعة وإلى التغذية الراجعة من مستخدمي الخدمة عبر التطبيق، ويدفعنا لتعزيز مسيرة التطوير من خلال تبنى الخطط والبرامج التي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار وتوفير بيئة عمل محفزة، الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الأمني والشرطي.

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ذكر العميد مهندس وليد المناعي أنه تم التعامل مع بلاغ تم عبر التطبيق في إمارة رأس الخيمة يوم 4 أكتوبر للإبلاغ عن مفقودات (رقم مميز) وانتهى البلاغ في غضون 10 دقائق فقط.

مناقشة

عقدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة اجتماعاً مع مدراء الإدارات ورؤساء المراكز الشاملة، بالتزامن مع إطلاق وزارة الداخلية خدمتها الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، والتي تم إطلاقها في الأول من أكتوبر 2018، والتي تتيح لمستخدمي التطبيق الذكي (UAE-MOI) التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بسهولة وبطريقة مبتكرة، وذلك بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن تكون وزارة الداخلية متميزة بخدماتها من خلال تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة.

وتتيح الخدمة للمواطن والمقيم على أرض دولة الأمن والأمان تقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة، من أي مكان يتواجدون فيه، ما يعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

ودعا القائد العام أفراد الجمهور والمجتمع، للاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق رسالة وزارة الداخلية (2021-2017) بأن نعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق ذكية وبيئة محفزة للابتكار، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وشدد الكعبي على القائمين بإدارة هذه الخدمة إلى التفاعل السريع مع مستخدميها وضرورة نشر ثقافة استخدامها، حيث إن هذه الخدمة تهدف إلى رفع مؤشرات السعادة للمتعاملين وتقديم كافة الخدمات الشرطية بسرعة وفعالية وإتقان.