طحنون بن محمد وهزاع ونهيان وسيف ومنصور بن زايد يحضرون أفراح الشامسي والفلاسي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن راشد بن علي الشامسي بمناسبة زفاف نجله عبد العزيز إلى كريمة أحمد بن عبدالله بن عامر الفلاسي، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان العريس وذويه وباركا لهم أفراحهم. وتقدم الحضور بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مشاركته في هذه المناسبة السعيدة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الإماراتية لهذه المناسبات الاجتماعية، لما لذلك من أثر كبير في زيادة اللحمة الأسرية والاجتماعية.

وحضر الحفل جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس، وقد تخللته عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين.