«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوعي بداء الأمعاء الالتهابي

المصدر: أبوظبي-البيان

بدأ فريق مُتعدد التخصصات في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» تنفيذ أنشطة تهدف إلى تثقيف المرضى وعائلاتهم حول داء الأمعاء الالتهابي، وهو أحد الأمراض النادرة نسبياً والذي بدأ بالانتشار في الدولة.

يُستخدم مصطلح داء الأمعاء الالتهابي بشكل عام لوصف مرض كرون ومرض التهاب القولون التقرّحي، وهما مرضان مُزمنان يشتملان على حدوث التهاب في الأمعاء، وبينما يُصيب مرض التهاب القولون التقرّحي القولون فقط، يُؤثّر مرض كرون على كامل الجهاز الهضمي، ومن أعراضهما ألم في المعدة، وإسهال مُتكرر أو مصحوب بدم.

هذا وقد لُوحظ أن هناك ارتفاعاً على مستوى العالم في أعداد المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بمرض كرون ومرض التهاب القولون التقرّحي.