«الخليج الطبية» و«جامعة باريس» تتفقان على تنظيم مؤتمرات تخصّصية

المصدر: عجمان- البيان

وقّعت جامعة الخليج الطبية في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة باريس في العاصمة الفرنسية باريس، تضمنت بنودها تنظيم خمسة مؤتمرات طبية تخصصية خلال العام الدراسي المقبل، وتعزيز سبل التعاون المشترك لدعم مراكز بحث تخصصية في مستشفيات ثومبي الجامعية، وخلق شراكة بناءة من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة بين الجامعتين.

وقال الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: «جرى الاتفاق على تنظيم خمسة مؤتمرات تخصصية خلال العام المقبل، مؤكداً أهمية إحداث شراكات استراتيجية، يستفيد منها القطاع الطبي والصحي في الإمارات على المدى الطويل وعد المؤتمرات جزءاً مهماً في مجال تطوير قطاع الصحة والطب، آملاً أن تخرج جميعها بنتائج متميزة ومفيدة، حيث تحرص جامعة الخليج الطبية وفقاً لمديرها على التعاون البناء مع المراكز المتخصصة والجمعيات الطبية في الدولة، لتعم الفائدة على أكبر عدد من المشاركين من الحقل الصحي.