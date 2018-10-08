«السعودية للكهرباء» تطلع على تجربة «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي- وام

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في مقرها بدبي، وفداً من الشركة السعودية للكهرباء، للاطلاع على تجربتها في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، حيث تعرف إلى أفضل الخبرات والممارسات المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، لجهة إدارة الموارد البشرية الحكومية وتمكينها، وتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة حيويته وديناميكيته.

والتقى الوفد عائشة السويدي المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وحمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، وزايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة. وأكدت السويدي حرص الهيئة على مشاركة تجاربها وممارساتها الناجحة في إدارة رأس المال البشري الاتحادي مع كافة الجهات.