264 مسجداً قيد الإنشاء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد المساجد قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي إلى 264 مسجداً، بينما بلغ عدد المساجد في الإمارة إلى 2139 مسجداً في عام 2017، وذلك وفقاً لإحصاءات رسمية.

وتلعب مساجد أبوظبي والإمارات عموماً أدواراً هامة في مجال تعزيز فكر التسامح ونشر ثقافة الاعتدال، عبر سلسلة من المحاضرات الدينية والمعارض المتخصصة التي تستضيف طلاب المؤسسات التعليمية والوفود الرسمية.

وتعتبر المساجد في الإمارات منارات ثقافية وحضارية، تعكس صورة مشرفة عن التعايش والإخاء السائد في المجتمع المحلي، وتسهم في تعزيز رسالة التسامح ومد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وتمزج تصاميم المساجد في أبوظبي بين التراث الإسلامي والطابع الجمالي والفني للعمارة الحديثة بمختلف أنواعها مع التأكيد على الهوية الإماراتية المحلية في مختلف أجزاء البناء الداخلي والخارجي لهذه المساجد.

مساحة

ويعد مسجد الشيخ خليفة في العين أبرز المساجد قيد الإنشاء في أبوظبي من حيث التكلفة والمساحة، حيث تبلغ مساحته الكلية 256 ألفاً و680 متراً مربعاً فيما يتسع لـ 20 ألفاً و460 مصلياً.