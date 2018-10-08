200 جلسة حوارية في «قمة الابتكار 2018» اليوم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تنطق اليوم فعاليات «قبة الابتكار 2018»، التي تنظمها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» للمرة الثانية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية (مستشفى المفرق)، حيث تطلق القبة هذا العام 200 حلقة من جلسات العصف الذهني لتحديد التحديات، والتغلب عليها في بيئة الأعمال والعلوم المتقدمة ومجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وقال سالم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة «صحة» إن استراتيجيتنا في القطاع الصحي التشغيلي تتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 في دعم بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي قائم على المعرفة من خلال ثلاثة دعائم رئيسية وهي الكفاءات العالية والالتزام بالابتكار وتطبيق مبادئ الاستدامة.

بدوره قال غارث جودير الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «إن الابتكار ضرورة لتطوير الخدمات المقدمة لمراجعينا، كما أنه يساعدنا في تعزيز فاعلية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وأكد راشد سيف القبيسي نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في «صحة» أن الاهتمام بمفهوم الابتكار يعد حلقة تحول هامة في سلسلة المبادرات التنموية التي تطلقها القيادة الرشيدة لأجل تحقيق التقدم التنويع الاقتصادي .

وذكرت شمسة المهيري مديرة التميز والابتكار في ««صحة» أن الابتكار ضرورة للتقدم والتطور والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وفي هذه النسخة من قبة الابتكار نلتقي ملهمين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب مجموعة من الأطباء والخبراء في الشركة، حيث تتلاقى العقول.