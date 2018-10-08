تحالف بريطاني أميركي فرنسي لتوسعات مترو دبي

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تقدم تحالف يضم شركة اتكنيز وشركة جريمشو البريطانية وشركة بارسونز الأميركية وشركة ايجيس الفرنسية بأقل عرض، لإجراء دراسة وتصميم توسعات الخطين الأخضر والأحمر من مترو دبي، وفق ما ذكرته مجلة ميد، وكان العرض المقدم من هذا التحالف أقل بنسبة 10-15% من أقرب عرض له.

وفتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مظاريف العروض في 2 أكتوبر الجاري بعد الانتهاء من مراجعة العروض التقنية التي تلقتها في منتصف شهر سبتمبر، وفق ما ذكرته ميد.

ويشمل عقد الدراسة والتصميم إعداد وثائق المناقصات وإدارة التعاقدات وإجراء دراسة جدوى لإنشاء خط بطول 7 كلم يربط بين الخطين الأحمر والأخضر. وتتعاون شركة إعمار العقارية مع هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء خط مترو بطول 2 كلم يربط مباشرة بين مشروع ميناء خور دبي ورأس الخور، مع مطار دبي الدولي.