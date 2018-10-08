شرطة دبي تنظم محاضرة عن مفهوم السعادة في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

ألقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، محاضرة عن مفهوم السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد اللواء العبيدلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، حاثاً مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ورؤساء مجالس شرطة دبي على تكثيف الجهود والنزول الميداني والتواصل مع مختلف الموظفين في الإدارات والمراكز التي يشرفون عليها، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف إلى احتياجاتهم.