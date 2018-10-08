شرطة دبي تكرّم الطلبة المبتعثين المتفوقين دراسياً

المصدر: دبي - البيان

كرّمت إدارة البعثات والاستقطاب، في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، 24 طالباً وطالبة من المتفوقين دراسياً ضمن المبتعثين داخل الدولة وخارجها، وذلك بحضور العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وبحضور أولياء أمور الطلبة المتفوقين وعدد من ضباط شرطة دبي.

ورحب العميد الدكتور صالح مراد بالطلبة المتفوقين، مثمناً جهودهم وحرصهم على النهل من العلوم والمعارف، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص على استقطاب وتعيين الكفاءات المتميزة في صفوفها، وتوفير فرص التدريب الإداري والعسكري لهم في شرطة دبي، كما سيتم توظيفهم حسب تخصصاتهم عند حصولهم على الدرجة العلمية.