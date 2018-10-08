47471 سلعة تخضع للفحص في أسواق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي» عن نتائج الربع الثالث لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2018. وقام المجلس خلال الربع الثالث من عام 2018 بعمليات تفتيش شملت 47471 سلعة من مختلف المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية وإطارات المركبات ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية.

وتم اختيار 166 عينة مختلفة وإرسالها إلى مختبرات معتمدة دولياً للفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة، حيث أظهرت نتائج الفحص مطابقة 56% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها وعدم مطابقة 44% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وتم على إثر ذلك تصحيح 28 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 21819 سلعة واسترجاع 13 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 2329 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة ويمكن معرفة تفاصيلها عن طريق زيارة موقع «مانع» www.manaa.ae.

أدوات قياس

وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتحقق من دقة 3771 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 14450 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 260 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في الإمارة.

وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة وموازين بيع المجوهرات وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات.

تميز

وقال سلطان المهيري مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً».