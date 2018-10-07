10 أيام مهلة لمصادرة المركبات المهجورة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنطلق اليوم الأثنين الحملة الميدانية الضبطية للمركبات المهجورة في إمارة رأس الخيمة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، والتي تأتي بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن هذا المنطلق نظم فريق الدوريات المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة ميدانية توعوية لرصد أماكن تواجد المركبات المهجورة التي تشوه المنظر العام ضمن المبادرة التي أطلقتها القيادة العامة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة وعدداً من الجهات ذات الاهتمام المشترك الرامية لتعزيز الأمن والأمان والمنسجمة بدورها مع التوجه الحكومي للدولة.

وأوضح النقيب راشد بلهون رئيس الفريق، أن الحملة تهدف إلى توجيه الإرشاد والتنويه لأفراد المجتمع وبعض المنشآت مثل أصحاب الكراجات والعاملين فيها بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات والنصائح لتحقيق السلامة وعدم التهاون بترك تلك المركبات المهجورة في الطرق العامة وبين الأحياء السكنية وفي مختلف الميادين العامة مما يشوه من المنظر العام للإمارة.

ودعا بلهون، إلى عدم إيقاف تلك المركبات لفترات طويلة دون عناية مما يجعلها سبيلاً لارتكاب الجرائم أو ملاذاً للخارجين عن القانون، كإجراء وقائي يحرص الفريق على اتباعه للتأكيد على دوره الأمني والإيجابي في المحافظة على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والامان.

وأشار إلى أنه سيتم إمهال أصحاب تلك المركبات المهجورة مهلة قبل البدء في تطبيق القانون مع بداية شهر أكتوبر القادم من خلال وضع ملصق على تلك المركبات غير الملتزمة وإمهالها مدة لا تقل عن 10 أيام لمراجعة الجهات المختصة وبعد مرور المهلة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق التوجيهات المعمول بها.

هذا وقد رصد الفريق خلال جولته الميدانية التفقدية عدداً كبيراً من المركبات المهجورة المترامية في مختلف المناطق وبين الأحياء السكنية وفي الميادين وعلى الطرق العامة، وتم توعيتهم بالإجراءات الواجب اتباعها والتقيد بما تم توجيههم إليه.