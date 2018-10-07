عبدالملك بن كايد القاسمي وعدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد سعيد عبدالله الشحي بمناسبة زفاف نجلها عبدالله إلى كريمة المرحوم محمد سعيد درويش الشحي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة شمل للأفراح في منطقة جلفار برأس الخيمة - الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمواطنين والأهل والأصدقاء.

وهنأ الشيوخ والحضور العروسين متمنين لهما حياة سعيدة.. فيما قدمت الفرق الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.