حاكم عجمان يعزّي في وفاة نورة راشد الفلاسي

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس واجب العزاء بوفاة المغفور لها نورة راشد محمد بوجسيم الفلاسي، زوجة عيسى بن عبدالله الغرير.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة جميرا في إمارة دبي عن خالص تعازيه ومواساته لوالد المغفور لها.. راشد محمد بوجسيم الفلاسي وزوجها عيسى بن عبدالله الغرير وآل الفلاسي والغرير.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير عام دائرة إعلام دبي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان، وكبار المسؤولين وجموع المعزين.