سيف وحامد وخالد بن زايد يعزّون محمد بن سالمين العامري بوفاة والدته

المصدر: العين - وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، واجب العزاء إلى محمد بن سالمين العامري بوفاة المغفور لها والدته.

وأعرب سمو الشيوخ خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لذوي الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.