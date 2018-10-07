محمد بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق

المصدر: أبوظبي ــ وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بالدكتور برهم صالح هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق الشقيقة، متمنياً له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية. ونقل سموه، خلال الاتصال، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرئيس العراقي وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، معرباً سموه عن خالص تمنياته للشعب العراقي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار. وأعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لسموه على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والازدهار.

كما هنّأ سموه خلال اتصال هاتفي، عادل عبد المهدي بتكليفه برئاسة الحكومة. وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق إلى التقدم والاستقرار والازدهار. وأعرب رئيس الحكومة العراقية عن جزيل الشكر والتقدير لسموه، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرقي والازدهار.