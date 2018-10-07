قائد عام شرطة رأس الخيمة يطلق جائزة «رواد الابتكار»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن إطلاق جائزة «رواد الابتكار» لموظفي نطاق إمارة رأس الخيمة، ولطلبة التعليم العالي والتعليم الثانوي بالإمارة مع إمكانية مشاركة نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية أيضاً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي الذي عقد، أمس الأول، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة، بحضور المديرين العامين ونوابهم، ومديري الإدارات وعدد من الضباط.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان، أن إطلاق الجائزة يأتي تماشياً مع توجه حكومة الإمارات نحو التحوّل إلى مركز عالمي للابتكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي اعتمدتها الحكومة، وتهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة، لافتاً إلى حرص حكومة رأس الخيمة على تشجيع منتسبيها، وكذلك الطلبة على الابتكار، وتطوير قدرات المؤسسات التعليمية بالدولة، ومنح فرصة لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية لإبراز ابتكاراتهم، استكمالاً لنهج الوزارة في دعم وتعزيز ثقافة التميز بجميع القطاعات الاتحادية والمحلية.

وأشار الرائد يوسف عبدالله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي رئيس وحدة الابتكار بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء الطنيجي إلى أن موعد تسليم الملفات المشاركة في الجائزة هو يوم 15 من نوفمبر المقبل، ليتم بدء التحكيم في السادس من ديسمبر للعام 2018، وإعلان تكريم الفائزين في شهر فبراير من العام 2019، فيما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين بمبلغ إجمالي بلغ 140 ألف درهم، قسمت على المراكز الثلاثة الأولى.