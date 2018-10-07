«كهرباء الشارقة» تفوز بجائزة التميّز في المسؤولية المجتمعية

المصدر: الشارقة - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بجائزة ضمن فئات التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية على مستوى الوطن العربي من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، تقديراً لجهود الهيئة في دعم وتنظيم الفعاليات المجتمعية وتطبيق ممارسات التنمية والنهوض بالمجتمع، حيث اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات الإيجابية للحد من الانبعاثات الكربونية، كما تتعاون مع شركة بيئة لإنتاج 30 ميجاوات من تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

وأعرب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة عن اعتزاز الهيئة بحصولها على هذه الجائزة، مشيراً إلى أن فوز الهيئة بجائزة المسؤولية الاجتماعية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية يعبر عن مدى التطور الذي تسعى الهيئة لتحقيقه في مجال خدمة المجتمع.