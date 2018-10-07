53.6 مليون درهم نفقات مشاريع «الإحسان الخيرية» في 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنفقت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان 53 مليوناً و612 ألفاً و595 درهماً من بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي لتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتقديم المساعدة للأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء والمساهمة في العمليات الجراحية وتوفير الأدوية، وسداد متأخرات الإيجار والرسوم الدراسية.

وأشاد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية بعلاقة الشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة باعتبارها داعماً رئيساً للكثير من البرامج والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية والتي استفادت منها العديد من الأسر المحتاجة ضمن الجهود التي تقوم بها لتقديم العون للأسر المتعففة، من منطلق تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع.

وأثنى الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان على الدعم السخي الذي قدمته الجهات الراعية والداعمة للجمعية لتنفيذ المبادرات والمشاريع الخيرية الموسمية من خلال توفير كل أشكال الدعم الإنساني والخيري للأسر المتعففة والمحتاجة.

وأوضح تقرير أعدته إدارة الكفالات والبرامج في الجمعية أن إجمالي الإنفاق في المساعدات الإنسانية التي أسهمت «الإحسان» في سدادها بلغ 14.878.732 درهماً استفادت منها 5000 أسرة في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، شملت سداد مديونيات سجناء، ومساعدات مالية شهرية، إضافة إلى كفالة الأيتام ومتأخرات الإيجار والرسوم الدراسية.

كما أنفقت الجمعية مبلغ 30.687.500 درهم على المشاريع الرمضانية التي شملت المير الرمضاني وإفطار صائم وزكاة الفطر إضافة إلى مشروع «كسوة العيد» وتوزيع «العيدية» النقدية على الأيتام وتوزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب أبناء الأسر المكفولة في الجمعية، كما بلغ إجمالي تنفيذ مشروع «حج البدل» 6.500.000 درهم لأداء مناسك الحج بدلاً عن 2655 شخصاً ممن تنطبق عليهم الشروط.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الطبية فقد أنفقت الجمعية عبر مجمع الإحسان الطبي 1.546.363 درهماً لـ276 حالة طبية تنوعت بين تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأدوية وإجراء عمليات جراحية.